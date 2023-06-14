Вот как можно поверить в то, что Екатерина Климова – мать четверых детей?!

Вот как можно поверить в то, что Екатерина Климова – мать четверых детей?!Поклонники Екатерины Климовой проявляют, должно быть, самую большую активность из всех фанатских баз: ну как удержаться от того, чтобы оставить звезду без комплимента. Актриса, которая в начале года отметила свое 45 летие, даст фору многим более молодым артисткам.Пока ее товарки бегают по кабинетам пластических хирургов, Екатерина Климова, судя по всему, нашла вечный источник молодости. Признавалась она в том, что состояние кожи лица поддерживает при помощи плазмотерапии. Ну а цветущий внешний вид и прекрасная фигура это, должно быть, результат нагрузки в спортзале и сбалансированного питания.Слово, Екатерина Климова и регулярно радует своих поклонников собственными снимками. Вот и сегодня актриса показала стройное тело в новой фотосессии, на которой предстала в свадебном платье.Вырез наряда на спине был глубокий, а позировала Екатерина как раз тылом, что дало ей возможность продемонстрировать подкачанную, но хрупкую при этом спину. Зрелище, к слову, привело подписчиков Климовой в полный восторг."Совершенство", "Эталон красоты", "Очень красиво и не пошло", – восхитились поклонники Екатерины Климовой ее образом.