Трое судебных приставов во Владимирской области заводили фиктивные дела ради хороших...

Трое судебных приставов во Владимирской области заводили фиктивные дела ради хороших отчетов.Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской рассмотрено уголовное дело Филатовой М.Ю., Миронова В.С. и Ивановой Ю.Л., которое проходило при оперативном сопровождении УФСБ России по Владимирской областиЯвляясь судебными приставами-исполнителями ОСП Гусь-Хрустального района УФССП России для завышения показателей отделения по делам об административных правонарушениях вносили в автоматизированную информационную систему заведомо ложные сведения о неуплате штрафов. Однако сами протоколы об административных правонарушениях не составлялись и не направлялись, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Узнав о грядущей проверке, они изготовили протоколы об административных правонарушениях и собственноручно их подписали. Затем изготовили и судебные решения от имени мирового судьи и с помощью программы конструктора печатей поставили на решения печати суда.Вину они признали, раскаялись и попросили судить их в особом порядке.Филатовой М.Ю. назначен штраф 80 000 рублей, Миронову В.С. - 60 000 рублей, Иванова Ю.Л. - 20 000 рублей.Фото: https://www.pxfuel.com