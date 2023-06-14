В Александровской слободе прошел ежегодный детский пленэр. Александровская слобода вновь приняла...

В Александровской слободе прошел ежегодный детский пленэр."Александровская слобода" вновь приняла участников областного пленэра. Каждый год в начале июня ученики детских художественных школ региона приезжают в музей-заповедник, чтобы насладиться красотой местных пейзажей и запечатлеть ее в своих полотнах.В гостях у музея-заповедника побывали школьники александровской школы искусств имени Зубова. Десяток молодых ребят делают наброски окрестностей резиденции Ивана Грозного. Проводят за холстами несколько часов, пробуя себя в разных жанрах - от натюрморта до архитектурных зарисовок.Татьяна Шуйская, преподаватель детской школы искусств г.Александров:- Дети начинают рисовать натуру простую - сначала рисуют цветы, потом деревья, потом архитектуру прекрасную, которую мы видим.