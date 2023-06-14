14 июня в Санкт-Петербурге состоялся запуск производственной линии по выпуску телеком-оборудования компанией НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (совместное предприятие ПАО

14 июня в Санкт-Петербурге состоялся запуск производственной линии по выпуску телеком-оборудования компанией НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (совместное предприятие ПАО «Ростелеком», ГК «Авангард» и ООО«Кьютек»). Новый промышленный кластер создан на мощностях предприятия«Авангард» в рамках программы импортозамещения в сфере телекоммуникаций и связи Российской Федерации. Предприятие разместилось на площади почти 2 000 квадратных метров. Основное технологическое оборудование для