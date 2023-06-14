Сейчас жизни женщины и ребенка ничего не угрожает.

Сейчас жизни женщины и ребенка ничего не угрожает.Пугающе известия произошли в столичном районе Бутово. Там в ходе семейного конфликта, переросшего в драку, сообщает , отец семейства ранил ножом свою жену и малолетнюю дочь.После произошедшего виновник заперся в квартире и, выйдя на балкон, продолжительное время сидел на его краю, свесив ноги вниз. Обеспокоенные соседи, сообщает , вызвали полицию и экстренные службы. Дверь вскрыть удалось, однако завести мужчину в квартиру сотрудники уже не успели: он сорвался с балкона. За жизнь его незамедлительно начали борьбу врачи реанимобиля.Ну а пока причины и подробности произошедшего пытаются выяснить правоохранительные органы, журналисты поделились видео с места происшествия.