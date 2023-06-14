Злоумышленница задержана. Они признала свою вину. Решается вопрос об аресте.

В Добром 27-летняя пьяная наркоманка зарезала сожителя. Об этом рассказали в СУ СК по Владимирской области.По предварительной информации, при распитии алкоголя в одной из квартир микрорайона Доброе 27-летняя девушка вонзила кухонный нож в грудь 42-летнего сожителя. В момент ссоры женщина находилась под действием наркотиков.«В соседней комнате сидела знакомая, которая,которая помогла вызвать скорую помощь, но спасти мужчину врачам не удалось. Он скончался на месте происшествия», - уточнили в Следкоме.Злоумышленница задержана. Они признала свою вину. Решается вопрос об аресте.