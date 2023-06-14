Там предстоит уничтожить больше 200 квадратных метров опасного сорняка. Работы выполняет МКУ «Благоустройство Ленинского района». Борщевик специально косят до того, как он начнет цвести и

Там предстоит уничтожить больше 200 квадратных метров опасного сорняка. Работы выполняет МКУ «Благоустройство Ленинского района». Борщевик специально косят до того, как он начнет цвести и распространяться. Чтобы не обжечься, рабочие одевают спецодежду. В борьбе с сорняком им помогают бензокосы и трактор. Места произрастания борщевика Сосновского мониторят ежедневно, сообщили в мэрии. В Ленинском районе наибольшее скопление