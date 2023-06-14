Злоумышленники уволены из рядов ФССП.

В Гусь-Хрустальном троих приставов уволили и оштрафовали за 37 служебных подлогов. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.В 2021 году с целью завышения результатов работы одна из сотрудниц ФССП внесла в систему заведомо ложные сведения о возбуждении административных дел. По факту протоколы не составлялись и в суд не передавались. В конце 2022 года злоумышленники узнали о грядущей проверке. Чтобы узаконить фиктивные дела они заполнили протоколы и самостоятельно их подписали. Далее приставы взяли для образца копию решения мирового судьи и изготовили липовые постановления о наказании нарушителей от его имени. С помощью программы-конструктора обвиняемые поставили поддельную печать на 37 протоколов и решений.Филатова М.Ю., Миронов В.С. и Иванова Ю.Л. признали свою вину. Первая получила штраф в 80 тысяч рублей, второй - в 60 тысяч, а третья заплатит 20 тысяч. Злоумышленники уволены. Приговор может быть обжалован.