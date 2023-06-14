По задумке горожан, их появление ожидается на городском водохранилище.
В Гусь-Хрустальном установят комплекс плавающих светомузыкальных фонтанов. Об инициативе жителей рассказал мэр города Алексей Соловьёв.
По задумке горожан, их появление ожидается на городском водохранилище.
«Это будет большое событие, которое поможет привлечь внимание и реализовать планы по очистке русла реки Гусь и благоустройству набережной», - добавил мэр.
Добавим, что идея будет реализовываться в рамках «50 на 50», когда жители или предприятия вносят половину суммы, а вторую часть добавляет региональное правительство.