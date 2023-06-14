По задумке горожан, их появление ожидается на городском водохранилище.

В Гусь-Хрустальном установят комплекс плавающих светомузыкальных фонтанов. Об инициативе жителей рассказал мэр города Алексей Соловьёв.По задумке горожан, их появление ожидается на городском водохранилище.«Это будет большое событие, которое поможет привлечь внимание и реализовать планы по очистке русла реки Гусь и благоустройству набережной», - добавил мэр.Добавим, что идея будет реализовываться в рамках «50 на 50», когда жители или предприятия вносят половину суммы, а вторую часть добавляет региональное правительство.