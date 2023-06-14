В Гусь-Хрустальном реализуют масштабный проект тепловой реновации. В этом году в городе установят шесть современных котельных.

В Гусь-Хрустальном реализуют масштабный проект тепловой реновации. В этом году в городе установят шесть современных котельных.Блочно-модульные котельные поступят из Набережных Челнов. Оборудование в таких котельных уже смонтировано внутри и готово к подключению источника тепла. В июне на улицах Садовой и Прудинской уже появились такие установки.Кроме того, подрядчик укладывает новые тепловые сети вместо изношенных. Работы уже завершены на улицах Люксембургской, Луначарского и Калинина.«Все работы ведутся по графику, даже с некоторым опережением. Их завершение планируется к 1 октября. Благодаря этому тепловому проекту, более 40 тысяч гусевчан уже нынешней осенью ощутят комфортное тепло в своих квартирах», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.