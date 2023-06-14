Ведущая рассказала об испытаниях, которые свалились на нее накануне 33-летия.

Ведущая рассказала об испытаниях, которые свалились на нее накануне 33-летия.Сегодня, 14 июня, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко отмечает день рождения. В этот праздник знаменитость поздравляют многочисленные поклонники, друзья и близкие люди. В свои 33 года телеведущая имеет все, о чем можно только мечтать. Однако ее жизнь не всегда складывает так гладко, как может показаться со стороны.Накануне 33-летия Тодоренко рассказала в блоге о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться перед важной датой. Звезда пожаловалась, что на нее буквально обрушился "караван неприятностей". Причем непростая ситуация коснулась не только саму Регину, но и ее маленьких детей.По словам члена жюри шоу "Маска", все началось еще в аэропорту. Ведущая поделилась, что ее задержали на границе, потому что проверка затянулась на два с лишним часа. При этом с собой у Тодоренко, по ее словам, был литр сцеженного грудного молока, которое чудом не испортилось.Кроме того, семье Регины пришлось столкнуться с проблемами со здоровьем. Знаменитость рассказала, что ее младшего сына сейчас лечат от конъюнктивита, старшего – от отита, а сама она мучается из-за лактостаза. Звезда всерьез испугалась, что все может закончиться тем, что праздник она проведет в больнице. Ведь подобные инциденты с ней уже когда-то случались."Завтра праздник. Не хотелось бы отмечать в больничке. В изоляторе я уже праздновала", – напомнила Регина Тодоренко.