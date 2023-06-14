Специалисты Дирекции ООПТ надели специальное кольцо на ножку краснокнижной бородатой неясыти. Эта птица относится к редкому виду, подчеркнули орниетологи. Родители совенка уже второй раз

Специалисты Дирекции ООПТ надели специальное кольцо на ножку краснокнижной бородатой неясыти. Эта птица относится к редкому виду, подчеркнули орниетологи. Родители совенка уже второй раз выводят птенцов в бывшем гнезде канюка на территории заказника. В том году на свет появилось два совенка, а в этом – один. Из публикации Клязьминско-Лухского заказника Бородатая неясыть – сова крупных