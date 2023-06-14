В Коврове спасатели эвакуировали 14 человек из горящего дома. Вечером 13 июня в оперативную...

В Коврове спасатели эвакуировали 14 человек из горящего дома.Вечером 13 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ковров, ул. Киркижа, д. 3. Площадь пожара 15 квадратных метров.С места происшествия спасатели эвакуировали 14 человек. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 22 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области