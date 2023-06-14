На момент возгорания дома находился 10-летний ребенок. Он самостоятельно покинул квартиру и вызвал пожарных. Пожар произошел 13 июня около 16:30. Загорелась квартира на первом этаже в доме №36, к.4

На момент возгорания дома находился 10-летний ребенок. Он самостоятельно покинул квартиру и вызвал пожарных. Пожар произошел 13 июня около 16:30. Загорелась квартира на первом этаже в доме №36, к.4 на улице Комсомольской. Дым заполонил подъезд, и выходил из окон верхних этажей. Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек, а одного жителя спасли с помощью спасательного устройства. В