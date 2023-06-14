Соответствующий муниципальный контракт заключили 30 мая.

Во Владимире начали строить школу в мкр-не Сновицы-Веризино. Соответствующий муниципальный контракт заключили 30 мая. Подрядчиком работ определили компанию «МНК-Групп» – именно она строила во Владимире новое здание средней школы № 46 в Коммунаре.На строительной площадке, где начали подготовительные работы, побывал глава города Владимира Дмитрий Наумов. Он отметил, что будущую школу в мкр-не Сновицы-Веризино на 1100 учащихся будут строить по тому же проекту, что и здание школы № 46 в Коммунаре. Проект себя хорошо зарекомендовал, поэтому решили тиражировать его и в мкр-не Сновицы-Веризино. Новую школу построят совсем рядом с детским садом № 19, который возвели в этом микрорайоне по национальному проекту «Демография» в 2020 году.Здание школы будет состоять из шести блоков для обучения учащихся 1–11-х классов. Также в школе будут два бассейна закрытого типа, большой спортивный зал, актовый зал на 360 мест, зал хореографии, медицинский блок, библиотека и столовая с обеденным залом на 400 мест. Кроме того, на школьной территории устроят легкоатлетический стадион, теннисный корт, универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта, футбольное поле и площадку для воркаута.Дмитрий Наумов рассказал, что по контракту стоимость объекта, который строят по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование», на сегодня составляет более 1,2 млрд руб. Кроме того, добавил Дмитрий Наумов, для новой школы необходимо приобрести новое оборудование и инвентарь, поэтому общая стоимость школы ещё возрастёт. Будут привлекать средства федерального, областного и городского бюджетов. Срок окончания строительства – осень 2024 года.Глава города сказал, что новую современную школу очень ждут жители микрорайона. После сдачи школы в эксплуатацию дети мкр-на Сновицы-Веризино смогут ходить в школу по месту жительства, а не ездить в ближайшие школы. Помимо очевидного комфорта и удобства для жителей микрорайона, это, между прочим, отчасти снизит нагрузку на общественный транспорт, следующий в микрорайон и из него.Дмитрий Наумов, его заместитель Сергей Сысуев и руководитель компании-подрядчика Роман Караваев обсудили ближайшие этапы строи­тельства и примерные сроки их исполнения. Роман Караваев сообщил, что работы по подготовке строительной площадки займут около двух недель, затем компания начнёт работы по подготовке фундамента.