Возгорание на складе с фанерой и ДСП. В Муроме сотрудники МЧС провели учения. По легенде, пожарным...

Возгорание на складе с фанерой и ДСП. В Муроме сотрудники МЧС провели учения.По легенде, пожарным нужно было ликвидировать огонь на площади около шестисот квадратных метров. Нужно было оценить обстановку и спрогнозировать развитие пожара, грамотно расставить силы и средства.В ходе учений персонал предприятия был успешно эвакуирован, а все задачи - выполнены- сообщают в региональном управлении МЧС.