Возгорание на складе с фанерой и ДСП. В Муроме сотрудники МЧС провели учения.
По легенде, пожарным...
Возгорание на складе с фанерой и ДСП. В Муроме сотрудники МЧС провели учения.
По легенде, пожарным нужно было ликвидировать огонь на площади около шестисот квадратных метров. Нужно было оценить обстановку и спрогнозировать развитие пожара, грамотно расставить силы и средства.
В ходе учений персонал предприятия был успешно эвакуирован, а все задачи - выполнены- сообщают в региональном управлении МЧС.