Здание площадью четыре тысячи квадратных метров расположится на территории городского округа Троицк.
Здание площадью четыре тысячи квадратных метров расположится на территории городского округа Троицк.
Столичные власти поддерживают стремление москвичей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В городе на постоянной основе проходят профильные мероприятия и открывается соответствующая инфраструктура.
При этом особое внимание уделяется развитию присоединенных территорий. Спортивные объекты местным жителям просто необходимы. Так, в следующем году в Новой Москве построят спорткомплекс с ледовой ареной. Здание площадью четыре тысячи квадратных метров расположится на территории городского округа Троицк.
Его активная застройка продолжается. С учетом потребностей местных жителей в новом спортивном центре оборудуют каток, тренажерный зал, душевые кабины и помещение для проката инвентаря. Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.
"Сегодня 75 процентов приобретающих жилье на территории Новой Москвы — это молодые семьи с детьми. И более 40 процентов из них занимаются спортом. Поэтому с учетом активной застройки Троицка и особенно прилегающих к нему районов такой комплекс здесь просто необходим", – подчеркнул чиновник.
На ледовой арене спорткомплекса можно будет заниматься хоккеем и фигурным катанием. В отдельном корпусе разместится спортзал с тренажерами, зал для хореографических занятий, зона для фитнеса и бросковая зона. Кроме того, посетители смогут пользоваться раздевалками, душевыми, посещать кафе, магазин и медпункт при необходимости, а также брать инвентарь в прокат.
На хоккейной площадке установят табло и оборудуют зоны для запасных игроков и штрафников, а также судей. Раздевалки для спортсменов, тренеров и арбитров будут иметь выход на лед. Обслуживать арену будет ледозаливочная машина, для которой построят гараж.
Власти уделяют пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры ТиНАО. Для возведения необходимой инфраструктуры в городе действует Адресная инвестиционная программа. Строительством спортивных объектов в Новой Москве также занимаются инвесторы.