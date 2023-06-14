Здание площадью четыре тысячи квадратных метров расположится на территории городского округа Троицк.

Здание площадью четыре тысячи квадратных метров расположится на территории городского округа Троицк.Столичные власти поддерживают стремление москвичей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В городе на постоянной основе проходят профильные мероприятия и открывается соответствующая инфраструктура.При этом особое внимание уделяется развитию присоединенных территорий. Спортивные объекты местным жителям просто необходимы. Так, в следующем году в Новой Москве построят спорткомплекс с ледовой ареной. Здание площадью четыре тысячи квадратных метров расположится на территории городского округа Троицк.Его активная застройка продолжается. С учетом потребностей местных жителей в новом спортивном центре оборудуют каток, тренажерный зал, душевые кабины и помещение для проката инвентаря. Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года."Сегодня 75 процентов приобретающих жилье на территории Новой Москвы — это молодые семьи с детьми. И более 40 процентов из них занимаются спортом. Поэтому с учетом активной застройки Троицка и особенно прилегающих к нему районов такой комплекс здесь просто необходим", – подчеркнул чиновник.На ледовой арене спорткомплекса можно будет заниматься хоккеем и фигурным катанием. В отдельном корпусе разместится спортзал с тренажерами, зал для хореографических занятий, зона для фитнеса и бросковая зона. Кроме того, посетители смогут пользоваться раздевалками, душевыми, посещать кафе, магазин и медпункт при необходимости, а также брать инвентарь в прокат.На хоккейной площадке установят табло и оборудуют зоны для запасных игроков и штрафников, а также судей. Раздевалки для спортсменов, тренеров и арбитров будут иметь выход на лед. Обслуживать арену будет ледозаливочная машина, для которой построят гараж.Власти уделяют пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры ТиНАО. Для возведения необходимой инфраструктуры в городе действует Адресная инвестиционная программа. Строительством спортивных объектов в Новой Москве также занимаются инвесторы.