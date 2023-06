Анастасия Волочкова удивила стильным внешним видом.

Анастасия Волочкова продолжает удивлять. Пару дней назад она намекнула на то, что у нее появился новый молодой поклонник, а теперь, судя по всему, она шлет ему любовные намеки через свой личный блог.Кардинально преобразившаяся Анастасия Волочкова предстала в образе Мэрилин Монро: сиящее платье, фирменная объемная прическа дивы Голливуда, а также элегантные туфли на небольшом каблуке.Анастасия Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами под самый известный хит блондинки "I wanna be loved by you" (Хочу быть любима тобой – Прим. ред.). Вначале она, как и в оригинальном видеоряде, просто восседала на плечах своих спутников, затем же те спустили балерину на пол, а та сделала неловкий шаг к камере. При этом от зорких зрителей не смогло укрыться то, каким чудом Анастасия сохранила уверенное выражение лица: при касании пола она удержалась на ногах только благодаря заботливым рукам партнеров.Примечательно еще и то, как выглядели спутники танцовщицы: на лицах каждого из них были надеты уродливые маски по типу тех, которые в голливудских триллерах надевают маньяки. Но нашелся в этом, по мнению некоторых, и большой плюс: на их бледном фоне красота Анастасии Волочковой засияла еще ярче.