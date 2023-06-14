Авария случилась в Покрове на 104 километре трассы М-7 “Волга”, сообщили в ГИБДД. Столкновение произошло в 7:30 утра. 46-летний водитель грузовика Фотон направлялся в сторону Москвы и решил

Авария случилась в Покрове на 104 километре трассы М-7 “Волга”, сообщили в ГИБДД. Столкновение произошло в 7:30 утра. 46-летний водитель грузовика Фотон направлялся в сторону Москвы и решил перестроиться на соседнюю полосу. Грузовик не уступил дорогу автомобилю Рено, под управлением 31-летнего водителя. От удара легковушку отбросило на соседнюю полосу, машина наехала на бетонное ограждение и