Александр Авдеев и Дмитрий Наумов открыли спортивную площадку в мкр-не Юрьевец г. Владимира.

Александр Авдеев и Дмитрий Наумов открыли спортивную площадку в мкр-не Юрьевец г. Владимира.В микрорайоне Юрьевец областной столицы у школы № 42 открыли «умную» спортивную площадку. По сути, это полноценный стадион с комплексом спортивных сооружений – с футбольным полем с искусственным покрытием и трибуной на 100 мест, площадками для игры в баскетбол и волейбол, беговыми дорожками, воркаутом и силовыми тренажёрами.Умной эта площадка называется потому, что она оснащена цифровым оборудованием, которое позволяет при сканировании QR-кода через смартфон составить индивидуальную программу тренировок с помощью мультимедиа.Спортивный объект построили в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» национального проекта «Демография». На сооружение площадки и её оборудование направили около 44 млн руб. из федерального, областного и местного бюджетов. По всей стране сейчас строят около 200 таких площадок, и Владимир стал одним из первых городов России, запустивших объект в эксплуатацию.Поздравляя жителей Юрьевца с открытием долгожданного спортивного объекта, губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что в ближайшее время в разных районах Владимира откроют ещё как минимум три спортивные площадки, в том числе по программе «Газпром – детям».Глава города Владимир Дмитрий Наумов сообщил, что администрация города при поддержке областного правительства уделяет большое внимание насыщению быстрорастущего перспективного микрорайона социальными и инфраструктурными объектами. В Юрьевце благоустраивают общественные пространства, идёт беспрецедентное дорожное строительство, возводят детские сады, запланировали построить новую школу.Официальный старт работе спортивной площадки дал губернатор Александр Авдеев, отпасовав мяч юному воспитаннику футбольной школы «Торпедо». Затем Александр Авдеев и Дмитрий Наумов опробовали баскетбольную площадку, совершив несколько бросков в кольцо.