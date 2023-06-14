Грибник, помни, за сорванный гриб-баран или белый трюфель грозит уголовная ответственность. В правительстве опубликовали список грибов, занесенных в Красную книгу. В федеральное

Грибник, помни, за сорванный гриб-баран или белый трюфель грозит уголовная ответственность. В правительстве опубликовали список грибов, занесенных в Красную книгу. В федеральное законодательство внесены изменения, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов, занесённых в Красную книгу. Изменения вступят в силу 12 октября 2023 года. Правительство области опубликовало список редких грибов, которые растут