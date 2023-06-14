Форум стартовал 14 июня и завершится 17 числа. Делегацию из Владимирской области возглавляет губернатор. В этом году в форуме принимают участие около 17 тысяч человек, его главной темой стало

Форум стартовал 14 июня и завершится 17 числа. Делегацию из Владимирской области возглавляет губернатор. В этом году в форуме принимают участие около 17 тысяч человек, его главной темой стало суверенное развитие как основа справедливого мира. В рамках мероприятия участники обсудят актуальные темы: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни