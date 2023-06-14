"О чём же его спросить? Почему он молчит? Может я неинтересная, может я неженственная, закомплексованная какая-то... Так-так, что же там было в книге с фразеологизмами?.. Почему он на меня не смотрит? А!!! Бл@! Он зевнул! Что же делать? О! Я его спрошу нравится ли ему весна, а он скажет да, и я скажу "и мне тоже, весна заряжает меня энергией любви, заставляет моё сердце петь"... А если он скажет нет, тогда я скажу...Эээ... что же мне сказать... ну тогда я скажу "а мне да, ведь весна заряжает меня энергией любви, заставляет моё сердце петь"... Потом я ему расскажу про любовь... Я его спрошу ты знаешь что такое любовь? Он скажет нет, а я ему скажу: "Любовь - это когда договариваешься о свидании в полдень, но сам приходишь на полчаса раньше, а он уже там..."
еще анекдот!