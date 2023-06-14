Владимирский завод электродвигателей задолжал работникам 1, 7 миллиона рублей зарплаты. Судебные...

Владимирский завод электродвигателей задолжал работникам 1, 7 миллиона рублей зарплаты.Судебные приставы региона помогли 70 заводчанам получить невыплаченные деньги, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Решение комиссии по трудовым спорам о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплатам поступило на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района города Владимира. Должнику вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства, одновременно судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на дебиторскую задолженность юридического лица.В результате более 1,7 миллиона рублей взыскано в полном объеме.Фото: https://www.pxfuel.com