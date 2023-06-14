Почетное звание владимирскому дирижеру присвоено указом Президента от 9 июня этого года, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную

Почетное звание владимирскому дирижеру присвоено указом Президента от 9 июня этого года, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Сейчас Артем Маркин – директор владимирского областного Центра классической музыки. Маэстро всю жизнь посвятил популяризации классической музыки. Сначала он закончил Владимирское музыкальное училище, затем Российскую академию музыки имени Гнесиных в