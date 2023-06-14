Во Владимире демонтируют около 200 металлических гаражей. В областном центре вовсю идет...

Во Владимире демонтируют около 200 металлических гаражей.В областном центре вовсю идет строительство Рпенского проезда. Новая дорога должна разгрузить микрорайон Доброе от пробок. Сейчас рабочие разгружают "русло" будущего проезда от поваленных деревьев, мусора и незаконных гаражей. Федор Лалакин продолжит.Нелегкая эта работа тащить из Рпени стволы многолетних деревьев. Но это - часть благоустроительных мероприятий вдоль будущей автомобильной дороги. В течение всего лета рабочие МУП «Благоустройство Фрунзенского района» и муниципальная техника должны очистить от упавших, аварийных деревьев и мусора все русло реки выше по течению вплоть до комбината "Тепличный".Сергей Мурыгин, заместитель главы администрации Фрунзенского района:- Дорога Рпенский проезд соединит восточную часть Фрунзенского района города Владимира и улицу Мира. Также освобождение русло реки Рпень от повальных и сухих деревьев, приведет в надлежащий вид территорию и предотвратит образование заторов.В створ будущей дороги попадают и незаконно установленные металлические гаражи ГСК «Юбилейный». Их тоже демонтируют. Около 200 боксов в большинстве своем используются как сараи и погребА - для хранения заготовок и различного хлама. На земельный участок под гараж вблизи своих домов имеют право льготники — инвалиды. Но, по словам работников Фрунзенской районной администрации, ни к ним, ни в мэрию с такими заявлениями пока никто не обращался.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям со СМИ администрации г. Владимира:- Вообще не дело, когда в центре города незаконно используется людьми земля, которая не имеет никаких разрешительных документов на эти гаражи, на эти участки земли, которая могла использоваться более комфортно для всех горожан этого микрорайона.О том, что планируется снос незаконных гаражей, жителей предупреждали заранее. Людям предлагали самостоятельно демонтировать металлические боксы. Если владельцы отказываются, этим занимаются специальные службы. Но счета все равно выставят владельцам. Судьба гаражей в любом случае предрешена.Сергей Мурыгин, замглавы администрации Фрунзенского района:- Первое - это освободить незаконно занятые муниципальные земельные участки, за которые налоги собственники гаражей не платили и не платят, привести территорию в порядок, убрать весь мусор, цель номер - два благоустройство.На этом месте планируется организовать зону отдыха для жителей - с лавочками, фонарями и клумбами, а также парковку для автомобилей.Федор Лалакин, Илья Хлудов, "Вести Владимир".