Во Владимире демонтируют около 200 металлических гаражей.
В областном центре вовсю идет...
Во Владимире демонтируют около 200 металлических гаражей.
В областном центре вовсю идет строительство Рпенского проезда. Новая дорога должна разгрузить микрорайон Доброе от пробок. Сейчас рабочие разгружают "русло" будущего проезда от поваленных деревьев, мусора и незаконных гаражей. Федор Лалакин продолжит.
Нелегкая эта работа тащить из Рпени стволы многолетних деревьев. Но это - часть благоустроительных мероприятий вдоль будущей автомобильной дороги. В течение всего лета рабочие МУП «Благоустройство Фрунзенского района» и муниципальная техника должны очистить от упавших, аварийных деревьев и мусора все русло реки выше по течению вплоть до комбината "Тепличный".
Сергей Мурыгин, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
- Дорога Рпенский проезд соединит восточную часть Фрунзенского района города Владимира и улицу Мира. Также освобождение русло реки Рпень от повальных и сухих деревьев, приведет в надлежащий вид территорию и предотвратит образование заторов.
В створ будущей дороги попадают и незаконно установленные металлические гаражи ГСК «Юбилейный». Их тоже демонтируют. Около 200 боксов в большинстве своем используются как сараи и погребА - для хранения заготовок и различного хлама. На земельный участок под гараж вблизи своих домов имеют право льготники — инвалиды. Но, по словам работников Фрунзенской районной администрации, ни к ним, ни в мэрию с такими заявлениями пока никто не обращался.
Игорь Ефремов, замначальника управления по связям со СМИ администрации г. Владимира:
- Вообще не дело, когда в центре города незаконно используется людьми земля, которая не имеет никаких разрешительных документов на эти гаражи, на эти участки земли, которая могла использоваться более комфортно для всех горожан этого микрорайона.
О том, что планируется снос незаконных гаражей, жителей предупреждали заранее. Людям предлагали самостоятельно демонтировать металлические боксы. Если владельцы отказываются, этим занимаются специальные службы. Но счета все равно выставят владельцам. Судьба гаражей в любом случае предрешена.
Сергей Мурыгин, замглавы администрации Фрунзенского района:
- Первое - это освободить незаконно занятые муниципальные земельные участки, за которые налоги собственники гаражей не платили и не платят, привести территорию в порядок, убрать весь мусор, цель номер - два благоустройство.
На этом месте планируется организовать зону отдыха для жителей - с лавочками, фонарями и клумбами, а также парковку для автомобилей.
Федор Лалакин, Илья Хлудов, "Вести Владимир".