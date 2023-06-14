Двух подозреваемых задержали с поличным, сообщили в пресс-центре МВД России. Мужчин скрутили прямо на улице. Полицейские установили, что злоумышленники торгуют фальшивками на улице Мира. Во

Двух подозреваемых задержали с поличным, сообщили в пресс-центре МВД России. Мужчин скрутили прямо на улице. Полицейские установили, что злоумышленники торгуют фальшивками на улице Мира. Во время очередной сделки мужчины передали местному жителю 6 тысяч долларов США. Тут-то фигурантов и настигла полиция. Оказалось, что продавцы неместные – один из Волгоградской области, другой из Краснодарского края. Полицейские