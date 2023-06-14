В частности, 14 июня специалисты МКУ «Благоустройство» вырезали сорняк в Энергетике и Юрьевеце.

Во Владимире продолжается ликвидация борщевика Сосновского. Об этом рассказали в горадминистрации.В частности, 14 июня специалисты МКУ «Благоустройство» истребляли сорняк в Энергетике и Юрьевеце. Коммунальщики расчистили территорию в 200 квадратных метров. К покосу привлечено восемь рабочих предприятия и трактор.Места произрастания выявляются в ходе ежедневных мониторингов. В Ленинском районе наибольшее скопление опасного растения наблюдается в Энергетике и Мостострое.«Покос проводится до периода цветения во избежание дальнейшего распространения. Там, где позволяет местность, работает техника», - резюмировали в мэрии.