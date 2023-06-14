Во Владимире сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушителей при перевозке детей в автомобилях.
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Во Владимире сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушителей при перевозке детей в автомобилях.
В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд по контролю за перевозкой детей. В ходе мероприятия было проверено 120 автомобилей. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.
Полицейские проверили не только наличие детских удерживающих устройств, но и правильность их использования. А также провели беседы с водителями о необходимости нахождения оборудования для перевозки ребенка.
Большинство водителей соглашались с доводами автоинспекторов. Однако были и те, кто пренебрегает правилами безопасной перевозки детей.
В результате профилактического рейда было выявлено два правонарушения. Водители, нарушившие ПДД, объяснили это нежеланием ребенка пристегнуться или сама поездка занимает мало времени.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.
Фото УМВД России по Владимирской области