Во Владимире сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушителей при перевозке детей в автомобилях. В...

Во Владимире сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушителей при перевозке детей в автомобилях.В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд по контролю за перевозкой детей. В ходе мероприятия было проверено 120 автомобилей. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.Полицейские проверили не только наличие детских удерживающих устройств, но и правильность их использования. А также провели беседы с водителями о необходимости нахождения оборудования для перевозки ребенка.Большинство водителей соглашались с доводами автоинспекторов. Однако были и те, кто пренебрегает правилами безопасной перевозки детей.В результате профилактического рейда было выявлено два правонарушения. Водители, нарушившие ПДД, объяснили это нежеланием ребенка пристегнуться или сама поездка занимает мало времени.В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.Фото УМВД России по Владимирской области