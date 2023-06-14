Во Владимире в преддверии Дня медицинского работника поздравили врачей и медсестер области. Во...

Во Владимире в преддверии Дня медицинского работника поздравили врачей и медсестер области.Во Владимире в преддверии Дня медицинского работника чествовали врачей и медсестер области. Лучшие специалисты важнейшее из сфер - здравоохранения - получили награды. Подробности у Веры Куликовой.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Этот значок я надеваю 1 раз в год, когда мы празднуем наш профессиональный праздник.Сам педиатр по образованию, вице-губернатор Константин Баранов отмечает: медики всегда на передовой, сейчас - буквально. Владимирские врачи несут боевое дежурство в зоне специальной военной операции. Дмитрий Смирнов - один из тех, кто через это прошел. Хирург больницы скорой помощи города Владимира, с июня прошлого года он работал в ДНР в Докучаевске. По собственному желанию отправился в командировку помогать мирному населению и раненым бойцам.Дмитрий Смирнов, врач-хирург клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира:- Мы старались помогать, подходить как можно более человечно, потому что военнослужащие раненые они достойны очень большого уважения! То, что они делают неоценимо. Они отдают свои жизни, свое здоровье, за нашу страну.За вклад в здравоохранение области Дмитрия Смирнова наградили Благодарностью Заксобрания и Почетной грамотой Минздрава. А еще он - победитель областного конкурса "Лучший врач Владимирской области" в номинации "Лучший хирург". Светлана Клепча больше полувека работает в скорой помощи. Руководит работой смены, организует оказание экстренной помощи. И сама спасает человеческие жизни.Светлана Клепча, старший врач Станции скорой медицинской помощи г.Владимира:- Перед моими глазами всегда останется случай когда мы ехали на срочный вызов и перед нами мотоциклист врезался в близ стоящую машину и пришлось оказывать помощь и пострадавшему. Таких случаев много.За многолетний труд Министерство здравоохранения России наградило Светлану Ивановну нагрудным знаком "Отличник здравоохранения Российской Федерации". Поздравления с профессиональным праздником праздником получили все медики области, в том числе и детские врачи. Сергей Телегин руководит вторым родильным домом города Владимира. Одним из ведущих учреждений в системе родовспоможения региона.Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2 г. Владимира:- У нас все хорошо на сегодняшний момент. К нам приезжал проверка Кулаковского центра. Это аудит по акушерству и гинекологии буквально на днях и фактически дали свое заключение. Второй роддом -это одно из безопасных учреждений по родовспоможению во Владимире.Главное пожелание всем медикам в профессиональный праздник и не только от министра здравоохранения области Артема Осипова- купаться в любви пациентов. Врачи не оказывают услуги. Их работа - служение людям.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".