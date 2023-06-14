Убийство произошло в одной из квартир микрорайона Доброе. Пара вместе распивала алкоголь. Между сожителями произошел бытовой конфликт. Девушка схватила кухонный нож и воткнула его в грудь

Убийство произошло в одной из квартир микрорайона Доброе. Пара вместе распивала алкоголь. Между сожителями произошел бытовой конфликт. Девушка схватила кухонный нож и воткнула его в грудь 42-летнего возлюбленного. В это время в соседней комнате находилась общая знакомая, она вызвала скорую, но медикам не удалось спасти мужчину. От колото-резаного ранения он скончался. Как уточнили в Следкоме,