Силовики изъяли фальшивых банкнот почти на 30 тысяч.

Во Владимирской области задержали двоих подозреваемых в сбыте поддельных долларов. Силовики изъяли фальшивых банкнот почти на 30 тысяч.Как рассказали в региональном УМВД, было установлено, что злоумышленники продают «левую» валюту на улице Мира во Владимире. Во время контрольной закупки уроженец Волгоградской области и его подельник из Краснодарского края передали местному жителю шесть тысяч долларов США. В машине у фальшивомонетчиков обнаружено свыше 23,5 тысяч. Экспертиза подтвердила, что купюры не настоящие.На фигурантов завели два уголовных дела. Оба арестованы. Расследование продолжается.