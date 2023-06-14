Во Владимире женщина призналась в убийстве сожителя. Следственными органами Следственного комитета...

Во Владимире женщина призналась в убийстве сожителя.Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области по предварительным данным установлено, что при распитии спиртного в одной из квартир микрорайона Доброе города Владимира между 27-летней местной жительницей и ее сожителем произошел бытовой конфликт.Находившаяся в состоянии наркотического опьянения женщина нанесла 42-летнему потерпевшему удар кухонным ножом в область грудной клетки. Ее знакомая помогла вызвать "скорую помощь". Но мужчина скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Следователем СУ СК России совместно с оперативными сотрудниками УМВД России по городу Владимиру женщина задержана и полностью признала вину.Она заключена под стражу, предъявлено обвинение.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.