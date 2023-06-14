Во Владимире жители села Мосино собрали более 1000 подписей против строительства бетонного...

Во Владимире жители села Мосино собрали более 1000 подписей против строительства бетонного завода.Жители села Мосино высказались против строительства бетонного завода. Предприятие должно появиться по соседству с населенным пунктом. Строители уже начали валить деревья на участке. Подробности у Никиты Тарбеева.Евгения Хомина, жительница с. Мосино:- Мы сейчас подъехали, наблюдаем картину, как бульдозер валит по моему предположению государственный лес. Посмотрите-просто на наших глазах уничтожает лес с нашим домом!Жители села Мосино, официально сейчас это микрорайон областного центра, уже несколько месяцев живут, как в осаде. Сначала по соседству с их домами появились бетонные блоки, заборы и строительная бытовка, затем приехал бульдозер.Вот водитель, заметив делегацию, пытается скрыться за пока еще не выкорчеванными деревьями, но местные активисты бросаются ему наперерез. Технику приходится бросить и отступить.-Здравствуйте, документы ваши, пожалуйста?-Что вы хотите,какие документы?-Документы ваши на вырубку леса.-Какую вырубку? Зовите ментов...-А мы уже полицию вызвали.-Ну и все, какие вопросы?- А что ты, куда ты побежал-то?А что ты государственный лес рубишь?На этом участке, на самом въезде в село планируется построить завод по производству газобетонных блоков и сейчас люди пытаются запустить процесс вспять, собирая подписи против. На текущий момент в списках больше тысячи фамилий.Вот мне вчера ночью привезли еще.Подписи люди собираются отправить в Суздальскую администрацию-село хоть и присоединенная территория, вокруг него-Суздальский район.Наталья Зарецкая, жительница с.Мосино:- У них очень большой участок, значит будет не один цех, значит сплошняком пойдут фуры- это мазут, дизтопливо, всё это будет в земле, население питается из скважин. Автоклав, бетон- значит повышенный расход воды, у людей скважины-есть угроза, что вода уйдет из скважин.Плюс разбитая дорога, говорят люди. А местные дети уже нашли способ забраться на бетонные стопки и вовсю развлекаются.Арендатор земельного участка в десять гектаров - Владимирский завод инновационных материалов. Как заявляет глава Суздальского района, категорию земельного участка сменили еще в 13 году. Сельхозугодья стали промзоной. Инвестор появился только сейчас.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Это предприятие будет занимать территорию триста метров, которые не будут затрагивать ни жилые зоны, ни нарушать санэпидемиологические нормы. На данном этапе разрешение на строительство не давали. Общество "Владимирский завод иновационных материалов" ведет подготовительные работы, которые не требуют разрешения на строительство.Жители Мосино тем временем готовят обращения в прокуратуру и полицию. Изменить мнение людей относительно новых соседей районные власти собираются с помощью очной встречи, на которую также планируется пригласить руководство завода и администрацию областного центра. Дата пока не определена.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, "Вести Владимир".