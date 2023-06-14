Во Владимирской области будут реализованы 30 проектов благоустройства общественных территорий. Во...

Во Владимирской области будут реализованы 30 проектов благоустройства общественных территорий.Во Владимирской области в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" будут реализованы 30 проектов благоустройства общественных территорий. Кроме того, регион выиграл конкурс Минстроя и получил гранты на создание шести городских пространств, таких как площадь купцов Соловьевых в Киржаче, а также набережные в Струнино и Судогде.Депутаты областного ЗакСобрания уже внесли необходимые корректировки в бюджет: уточнили списки, увеличили финансирование, чтобы подрядчики могли как можно быстрее приступить к реализации проектов и вовремя сдать объекты. По словам спикера облпарламента Владимира Киселева, важно, что именно сами жители выбирают пространства и идеи дизайна. Народный контроль это, своего рода, гарантия сохранности объекта благоустройства. А лучшая оценка проделанной работы - количество людей, которые ежедневно посещают новые парки, скверы, набережные и пирсы. В этом году мест для прогулок должно стать еще больше.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Во Владимире ведутся работы по замене плиточного покрытия в Парке Победы. В Коврове возобновили работы в двух скверах - на улицах Комсомольской и Космодемьянской. Новый красивый фонтан появится в Коврове. Ну и фактически, безусловно, он станет одним из центров притяжения ковровчан.