Во Владимирской области будут судить серийного мошенника, совершившего 16 преступлений. В...

Во Владимирской области будут судить "серийного" мошенника, совершившего 16 преступлений.В отношении жителя Мурома вынесено обвинительное заключение. Органами предварительного следствия установлено, что мужчина разными способами обманывал людей и получал деньги. Он обвиняется в совершении 16 преступлений, а именно в мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшим и присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Дело обстояло следующим образом: в августе 2020 года в интернете, на сайте "Авито" он разместил объявление о продаже аэродромных плит «ПАГ-14». Стоимость каждой - 12 500 рублей. Впоследствии договорился о встрече с покупателем, который передал ему 45 000 рублей.При этом никакие плиты он передавать не собирался, не смотря на получение денег.В ноябре 2021 года мошенник, работая у индивидуального предпринимателя в должности экспедитора – грузчика, присвоил полученные от покупателей деньги в общей сумме более 150 тысяч рублей за привезённую им мебель. А также оставшиеся деньги от закупки мебели в сумме более 60 тысяч рублей.После этого, в одной из деревень Меленковского района злоумышленник пообещал выложить из кирпича первый этаж дома и получил от заказчика более 230 тысяч рублей. Не намереваясь делать работу, распорядился деньгами по своему усмотрению.Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 1 миллиона рублей.Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com