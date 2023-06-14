Во Владимирской области будут судить серийного мошенника, совершившего 16 преступлений.
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Во Владимирской области будут судить "серийного" мошенника, совершившего 16 преступлений.
В отношении жителя Мурома вынесено обвинительное заключение. Органами предварительного следствия установлено, что мужчина разными способами обманывал людей и получал деньги. Он обвиняется в совершении 16 преступлений, а именно в мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшим и присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Дело обстояло следующим образом: в августе 2020 года в интернете, на сайте "Авито" он разместил объявление о продаже аэродромных плит «ПАГ-14». Стоимость каждой - 12 500 рублей. Впоследствии договорился о встрече с покупателем, который передал ему 45 000 рублей.
При этом никакие плиты он передавать не собирался, не смотря на получение денег.
В ноябре 2021 года мошенник, работая у индивидуального предпринимателя в должности экспедитора – грузчика, присвоил полученные от покупателей деньги в общей сумме более 150 тысяч рублей за привезённую им мебель. А также оставшиеся деньги от закупки мебели в сумме более 60 тысяч рублей.
После этого, в одной из деревень Меленковского района злоумышленник пообещал выложить из кирпича первый этаж дома и получил от заказчика более 230 тысяч рублей. Не намереваясь делать работу, распорядился деньгами по своему усмотрению.
Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 1 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.
Фото pxfuel.com