Во Владимирской области откроют семь новых ФАПов, а также три врачебные амбулатории

Во Владимирской области откроют семь новых ФАПов, а также три врачебные амбулатории, сообщили в минздраве региона. Медучреждения заработают до конца текущего года.Две амбулатории (в селе Годуново и поселке Балакирево) и ФАП (в деревне Новожилово) появятся в Александровском районе. Модульные конструкции обойдутся в 49 млн рублей.Ещё два ФАПа откроют в селе Зиновьево и поселке Золотуха Кольчугинского района. Модули на территориях уже установлены.Третья амбулатория заработает в микрорайоне Нововязники. Её монтаж завершится в августе. Работы оцениваются в 18 млн рублей.Также ФАПы появятся в поселке Дружба Камешковского района, деревне Кондряево Судогодского района, деревне Левенда Меленковского района и деревне Демидово Гусь-Хрустального района.