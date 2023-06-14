Во Владимирской области сдают кровь более 8,5 тысячи доноров. Сегодня отмечается День донора -...

Во Владимирской области сдают кровь более 8,5 тысячи доноров.Сегодня отмечается День донора - праздник смелых людей, которые каждый день спасают жизни и здоровье миллионов человек.По данным Областной станция переливания крови г. Владимир за 2022 год, во Владимирской области более 8,5 тысяч доноров крови. Большая часть этих людей сдаёт кровь безвозмездно, сообщила пресс-служба правительства ВО.Ежегодно во Владимирской области происходит около восемнадцати тысяч донаций.Например, в апреле больше тридцати полицейских приняли участие в акции "Zа жизнь!". Специально для этого в центр Владимира приехала выездная бригада врачей службы крови.Ранее новый этап всероссийской акции #ОставайсяДонором прошёл во Владимире. Организаторами мероприятия являются команда «Молодёжка Народного фронта» и Федеральное медико-биологическое агентство.А в феврале во Владимирской области почётные доноры получили ежегодную федеральную выплату. В этом году она достигла шестнадцати с половиной тысяч рублей.Фото ГТРК Владиимр