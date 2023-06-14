Во Владимирской области сдают кровь более 8,5 тысячи доноров.
Сегодня отмечается День донора -...
Во Владимирской области сдают кровь более 8,5 тысячи доноров.
Сегодня отмечается День донора - праздник смелых людей, которые каждый день спасают жизни и здоровье миллионов человек.
По данным Областной станция переливания крови г. Владимир за 2022 год, во Владимирской области более 8,5 тысяч доноров крови. Большая часть этих людей сдаёт кровь безвозмездно, сообщила пресс-служба правительства ВО.
Ежегодно во Владимирской области происходит около восемнадцати тысяч донаций.
Например, в апреле больше тридцати полицейских приняли участие в акции "Zа жизнь!". Специально для этого в центр Владимира приехала выездная бригада врачей службы крови.
Ранее новый этап всероссийской акции #ОставайсяДонором прошёл во Владимире. Организаторами мероприятия являются команда «Молодёжка Народного фронта» и Федеральное медико-биологическое агентство.
А в феврале во Владимирской области почётные доноры получили ежегодную федеральную выплату. В этом году она достигла шестнадцати с половиной тысяч рублей.
Фото ГТРК Владиимр