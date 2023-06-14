От укусов клещей пострадали еще 157 человек.

Во Владимирской области выявлено 11 случаев клещевого боррелиоза. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего за неделю от укусов клещей пострадали 157 человек (37 детей). С начала года в больницы обратились 1088 жителей (288 - дети). В лидерах: Ковровский, Муромский, Петушинский, Гусь-Хрустальный и Александровский районы.Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано. За прошедшие семь дней ещё у 11 членистоногих обнаружен иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма).