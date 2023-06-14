Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти вещества полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы, рассказала врач-гастроэнтеролог Лаборатории ..

Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти вещества полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы, рассказала врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.Дело в том, что эти элементы предотвращают ломкость сосудов. При этом стоит отметить, что промышленный квас не так полезен. Его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, отмечает .