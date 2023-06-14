Врио руководителя филиала фонда Защитники Отечества Ирина Жукова рассказала за какой поддержкой...

Врио руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" Ирина Жукова рассказала за какой поддержкой обращаются жители Владимира.Помощь участникам специальной военной операции и их близким. Каждый день ровно в 9 утра во Владимире открывает свои двери филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Напомним, в России госфонд создан Указом Президента.Во Владимире филиал новой структуры находится по адресу: проспект Ленина, 59. За какой поддержкой обращаются?О текущей работе "Вестям" рассказала Ирина Жукова, исполняющая обязанности руководителя филиала фонда "Защитники Отечества".