За кражу из трубопровода во Владимирской области нефти на 3 миллиона рублей похититель получил...

За кражу из трубопровода во Владимирской области нефти на 3 миллиона рублей похититель получил условный срок.35-летний С.М.Филиппов совместно с ныне покойным К. и неустановленным лицом на территории АЗС в деревне Коурково Вязниковского района Владимирской области на 285 км слева автодороги Москва-Нижний-Новгород наполнили 4 емкости нефтью, перекаченной ими из магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк».Через отвод от места несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод, используя насосы, они похитили 169 тонн нефти, принадлежащей АО «Транснефть-Верхняя Волга». Общая ущерба составила 3 154 667,23 рублей, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Судом учтено признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствованию раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья. В итоге Филиппову назначили 4 года условно с испытательным сроком 4 года.Приговор в законную силу не вступил.