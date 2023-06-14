Жители города Мурома во Владимирской области помогают жителям одноименного города в...

Жители города Мурома во Владимирской области помогают жителям одноименного города в Белгородчине.Город Муром-белгородскому Мурому. Жители города на Оке собрали помощь для жителей села в Шебекинском районе.Село Муром близ Белгорода в середине 17-ого столетия основали несколько семей из владимирского Мурома. Новому населённому пункту они дали "родное" название. Сейчас Муром- небольшое село на Белгородчине размером примерно с Панфилово или Ковардицы. Как рассказал в своём официальном аккаунте глава Мурома Евгений Рычков, жители города на Оке отправили в Муром машину со всем необходимым. Общий вес груза-11 тонн. Машина собрана силами работников организаций и предприятий, сотрудников администрации и волонтёров. Евгений Рычков поблагодарил всех неравнодушных и отметил, цитата: "будем и дальше поддерживать наших сотечественников- белгородских муромцев".Груз уже доставлен в Белгородскую область.