Жителю Владимиркой области взысканные приставами деньги вернула прокуратура.
Прокуратурой города...
Жителю Владимиркой области взысканные приставами деньги вернула прокуратура.
Прокуратурой города Владимира установлено, что ранее в отношении мужчины судебным приставом ОСП Октябрьского района города Владимира возбуждено исполнительное производство. После чего должником требования исполнены в полном объеме.
Вместе с тем, в нарушение требований законодательства об исполнительном производстве, судебным приставом не отменены меры по обращению взыскания. Из-за чего с заявителя взысканы сумма почти 11 тысяч рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Руководителю Управления ФССП России по Владимирской области внесено представление, деньги бывшему должнику возвращены.
Фото: https://mail.yandex.ru