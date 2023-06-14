Жителю Владимиркой области взысканные приставами деньги вернула прокуратура. Прокуратурой города...

Жителю Владимиркой области взысканные приставами деньги вернула прокуратура.Прокуратурой города Владимира установлено, что ранее в отношении мужчины судебным приставом ОСП Октябрьского района города Владимира возбуждено исполнительное производство. После чего должником требования исполнены в полном объеме.Вместе с тем, в нарушение требований законодательства об исполнительном производстве, судебным приставом не отменены меры по обращению взыскания. Из-за чего с заявителя взысканы сумма почти 11 тысяч рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Руководителю Управления ФССП России по Владимирской области внесено представление, деньги бывшему должнику возвращены.Фото: https://mail.yandex.ru