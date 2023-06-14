Актер коротки и лаконично ответил Марии Максаковой*, которая позволила себе грубо выразиться.

Актер коротки и лаконично ответил Марии Максаковой*, которая позволила себе грубо выразиться.Последние полгода вся страна с замиранием сердца следит за новостями о состоянии Романа Костомарова. Не так давно близкие и поклонники спортсмена впервые за несколько месяцев наконец смогли вздохнуть с облегчением. Стало известно, что фигурист проходит реабилитацию и идет на поправку.Казалось, в стране нет людей, которые бы не поддерживали Романа Костомарова и не молились за его выздоровление. Однако среди миллионов надеющихся на лучшее нашлись те, кто смотрят на ситуацию совершенно иначе. Недавно свою позицию в жесткой форме высказала известная оперная певица Мария Максакова*. "Он теперь стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками", – грубо выразилась артистка.После такого циничного заявления на звезду обрушился шквал критики. Сначала на защиту фигуриста встала знаменитая актриса Яна Поплавская. А теперь слова Марии Максаковой* прокомментировал Юрий Батурин, который находится со спортсменом в дружеских отношениях. Актер ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице в социальных сетях."Животное, которое простили…" – коротко и лаконично написал Юрий Батурин.Ранее "Дни.ру" писали, что Татьяна Навка опубликовала в блоге с Романом Костомаровым. В подписи к фото фигуристка поздравила подписчиков с Днем России.* признана иноагентом по решению Минюста РФ.