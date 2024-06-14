Ограничения вводятся на целый день.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, 16 июня будет ограничено движение по участку от улицы Усти-На-Лабе до улицы Мира во Владимире с 6:00 до 20:00. Автомобили смогут объехать этот участок через улицы Северная, Мира и Рокадную дорогу.Маршруты общественного транспорта будут изменены: троллейбусы №7 будут следовать по улицам Мира и Большой Нижегородской до остановки «Владимирский химический завод», а автобусы №17 и 29С будут двигаться по улице Мира до остановки «Плавательный бассейн», затем по улицам Почаевской и Северной до конечной остановки «Завод «ТОЧМАШ». На остальных участках маршруты останутся без изменений.