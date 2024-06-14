27 получили нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

В пятницу, 14 июня, пресс-служба правительства Владимирской области объявила, что 229 медицинских работников были отмечены наградами. Из них 27 специалистов были удостоены нагрудного знака "Отличник здравоохранения".Врач общей практики Галина Зайцева из Фоминской амбулатории была награждена этим знаком за свой долголетний труд и высокие личные достижения. Кроме того, 94 медработника получили Почетные грамоты, а 108 человек были отмечены Благодарностями за свои заслуги в сфере здравоохранения, преданность профессии, высокий профессионализм и самоотверженную работу.