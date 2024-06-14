В честь дня рождения поэта Владимира Солоухина в селе Алепине Собинского района прошёл...
В честь дня рождения поэта Владимира Солоухина в селе Алепине Собинского района прошёл литературно-музыкальный праздник
Сегодня Россия отмечает столетие со дня рождения нашего знаменитого земляка- писателя и поэта Владимира Солоухина. На малой родине Владимира Алексеевича в селе Алепине Собинского района прошёл литературно-музыкальный праздник.
Александр Разов, глава администрации Собинского района:
- Ровно 100 лет назад, в этой крестьянской избе, в дружной семье, он родился десятым ребёнком.
Праздник собрал поклонников творчества Солоухина, его близких, представителей творческой интеллигенции области. Звучали солоухинские строки и произведения, посвященные мастеру.
Владимир Алексеевич родился 14 июня 1924-ого года. Родное Алепино для писателя всегда оставалось местом силы.
В родительском доме он особенно вдохновенно работал. Солоухин- выпускник Литературного института имени Горького, автор десятков произведений, которые прославили владимирский край. Главной темой творчества Солоухина стала русская деревня, ее скромная красота. Он всегда обращался к истокам.
Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:
- Здесь сконцентрировано в этом духовном наследии- всё. И наш патриотизм отечественный и наш русский мир, который является цивилизационным кодом.