В честь дня рождения поэта Владимира Солоухина в селе Алепине Собинского района прошёл...

В честь дня рождения поэта Владимира Солоухина в селе Алепине Собинского района прошёл литературно-музыкальный праздникСегодня Россия отмечает столетие со дня рождения нашего знаменитого земляка- писателя и поэта Владимира Солоухина. На малой родине Владимира Алексеевича в селе Алепине Собинского района прошёл литературно-музыкальный праздник.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Ровно 100 лет назад, в этой крестьянской избе, в дружной семье, он родился десятым ребёнком.Праздник собрал поклонников творчества Солоухина, его близких, представителей творческой интеллигенции области. Звучали солоухинские строки и произведения, посвященные мастеру.Владимир Алексеевич родился 14 июня 1924-ого года. Родное Алепино для писателя всегда оставалось местом силы.В родительском доме он особенно вдохновенно работал. Солоухин- выпускник Литературного института имени Горького, автор десятков произведений, которые прославили владимирский край. Главной темой творчества Солоухина стала русская деревня, ее скромная красота. Он всегда обращался к истокам.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Здесь сконцентрировано в этом духовном наследии- всё. И наш патриотизм отечественный и наш русский мир, который является цивилизационным кодом.