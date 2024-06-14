Во Владимире на улице Мира 16 июня 2024 года ограничат движение транспорта В целях обеспечения...

Во Владимире на улице Мира 16 июня 2024 года ограничат движение транспортаВ целях обеспечения безопасности дорожного движения 16 июня с 06.00 ч до 20.00 ч вводится ограничение движения всех видов транспорта по улице Усти-на-Лабе на участке от улицы Мира до Рокадной дороги. Об этом сообщает городская администрация.Объезд данного участка улично-дорожной сети будет производиться по улицам Северная, Мира, Рокадная дорога.В указанный период времени маршруты движения общественного транспорта будут изменены следующим образом:Троллейбусы маршрута №7 проследуют по улицам Мира и Большой Нижегородской до остановки «Владимирский химический завод». На остальных участках маршрута №7 — без изменений.Остальные троллейбусные маршруты - без изменений.Автобусы маршрутов №17 и 29С (в прямом и обратном направлении) проследуют по улице Мира до остановки «Плавательный бассейн» и далее по улицам Почаевской и Северной до конечной остановки «Завод «ТОЧМАШ». На остальных участках маршрутов №17 и 29С — без изменений.Остальные городские автобусные маршруты следуют без изменений.Фото: администрация города Владимира