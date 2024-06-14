Суздаль открыл свои двери для автотуристического фестиваля «Абунафест». На момент открытия было зарегистрировано 620 экипажей. Рекорд прошлого года – 600. Участники – любители

Суздаль открыл свои двери для автотуристического фестиваля «Абунафест». На момент открытия было зарегистрировано 620 экипажей. Рекорд прошлого года – 600. Участники – любители автопутешествий из разных регионов России и зарубежных стран. Кроме домов на колесах можно увидеть и палатки для туристов, которые путешествуют налегке. Среди инфраструктуры – большая сцена, шатры с едой и сувенирами, душевые