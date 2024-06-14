Дожди ненадолго покинут Владимирскую область, а температура воздуха начнет повышаться
Активный...
Дожди ненадолго покинут Владимирскую область, а температура воздуха начнет повышаться
Активный атмосферный фронт властвует над Владимирской областью. Это значит, что дожди ненадолго покинут регион, столбики термометра пойдут на штурм верхних значений, а Солнце начнет радовать горожан своим светом.
В субботу, 15 июня 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +25°С, а уже к вечеру незначительно спадет до +20°С.
Скорость северного ветра составит 2м/с.
Показатель влажности - 67%.
В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.
Погодный прогноз на 15 июня:
На Руси верили: если утром сильный туман стоит, то день будет тихий и теплый; пение соловьев всю ночь предвещает хорошую погоду; если после затишья подул сильный ветер, то начнётся дождь.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерацииизображений