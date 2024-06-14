Дожди ненадолго покинут Владимирскую область, а температура воздуха начнет повышаться Активный...

Дожди ненадолго покинут Владимирскую область, а температура воздуха начнет повышатьсяАктивный атмосферный фронт властвует над Владимирской областью. Это значит, что дожди ненадолго покинут регион, столбики термометра пойдут на штурм верхних значений, а Солнце начнет радовать горожан своим светом.В субботу, 15 июня 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +25°С, а уже к вечеру незначительно спадет до +20°С.Скорость северного ветра составит 2м/с.Показатель влажности - 67%.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 15 июня:На Руси верили: если утром сильный туман стоит, то день будет тихий и теплый; пение соловьев всю ночь предвещает хорошую погоду; если после затишья подул сильный ветер, то начнётся дождь.Фото: Fusion Brain, платформа для генерацииизображений